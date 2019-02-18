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Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

Giriş Tarihi: 18.02.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 11:55
Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

Beyni besleyen birçok besin bulunur ancak 6 besin diğerlerine oranlara daha etkili olduğu yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Peki bu besinler hangileridir. Sizler için beyin sağlığını koruyan ve hafızayı güçlendiren 6 önemli besini araştırdık. İşte için önemli 6 besin...

Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

ÜZÜM

Doğada bor bakımından en zengin besinlerden biri olan üzüm düzenli tüketildiğinde beyinde bulunan hormaonların düzenli çalışmasını destekler.

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Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

TAZE FASULYE

Folik asit bakımından zengin olan taze fasulye beyin hücrelerini zalatan zararlı bakterileri yok eder. İltihaplanmaya neden olan zararlı hücrelri de yok eder. Aynı zamanda beyindeki hormonların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

YUMURTA

Vücudun ihtiyacı olan proteini tek seferde karşılayan yumurta aynı zamanda hafızayı güclendirir. İleri yaşlarda ortaya çıkabilecek unutkanlık hastalıklarının riskini de azaltır.

Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

YABAN MERSİNİ

Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini beyindeki sağlıklı hücreleri artırarak beynin enfeksiyon kapmasını önler. Aynı zamanda sinir sistemindeki serbes radikalleri azaltarak stresi azaltır. Stres altında olmayan daha güşlü çalışır. Uzmanlar

Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

BADEM

İleri yaşlarda ortaya çıkan beyin problemlerini önlemek için gelişim çağından itibaren düzenli badem tüketilmesi gerekir. E vitamini bakımından zengin olan badem yaşlanmaya neden olan hücreleri azaltarak genç hücrelerin sağlığını korur.

Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

MOR SOĞAN

İçerdiği bileşenler hafızanın daha sağlıklı çalışmasını destekler. Beyindeki sinir hücrelerinin hasara uğramış olanların oranını azaltarak beyin sağlığını korur

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