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Haberler Yaşam HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:36

HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın merakla beklenen final günü geldi çattı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışma programının 2 Mayıs 2025 tarihli bugünkü bölümünde "Gelinim Mutfakta kim elendi?" sorusu yanıt buluyor. Haftanın en yüksek puanını toplayan yarışmacı ise altın bilezikleri koluna takacak. Peki; Kanal D 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı, hangi gelin?

HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Sunuculuğunu Aslı Hünel'in yaptığı Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan gelin büyük ödülün sahibi olurken, düşük puanla haftayı tamamlayan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Yarışmayı takip eden izleyiciler "Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın finalinde Ezgi, Asena, Sahra ve Vahide arasındaki rekabet giderek kızıştı. Peki, 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile bilezikleri kim kazandı? İşte, detaylar.

HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara geliyor. Yarışmada günün en iyi puanını toplayan gelin çeyrek altın kazanıyor.

2 Mayıs 2025 tarihli ekrana gelen son bölümde çeyrek altını kazanan gelin belli olmadı. Açıklanınca habere eklenecektir.

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HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Hafta boyu en çok puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

2 Mayıs 2025 tarihli ekrana gelen son bölümde 10 altın bileziği kazanan gelin belli olmadı. Açıklanınca habere eklenecektir.

HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftayı alınan puanlara bakıldığında en düşük puanı alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda ediyor.

Elenen isim belli olduğunda habere eklenecektir.

HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 MAYIS 2025

Gelinim Mutfakta 2 Mayıs puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 1 Mayıs Perşembe günü tablo şöyle oldu:

EZGİ- 23 puan

ASENA- 19 puan

SAHRA- 11 puan

VAHİDE- 11 puan