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HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
10:36
HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın merakla beklenen final günü geldi çattı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışma programının 2 Mayıs 2025 tarihli bugünkü bölümünde "Gelinim Mutfakta kim elendi?" sorusu yanıt buluyor. Haftanın en yüksek puanını toplayan yarışmacı ise altın bilezikleri koluna takacak. Peki; Kanal D 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı, hangi gelin?