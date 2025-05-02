HAFTA FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Sunuculuğunu Aslı Hünel'in yaptığı Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan gelin büyük ödülün sahibi olurken, düşük puanla haftayı tamamlayan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Yarışmayı takip eden izleyiciler "Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın finalinde Ezgi, Asena, Sahra ve Vahide arasındaki rekabet giderek kızıştı. Peki, 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile bilezikleri kim kazandı? İşte, detaylar.