Tam kapanma sokağa çıkma yasağı 29 Nisan'dan itibaren başladı ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek. Tam kapanma sürecinde evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar market çalışma saatlerini merak ediyor. Sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sıkça sorgulanan konular arasında yerini alırken marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, marketler kaça kadar açık gibi soruların yanıtları ise genelge ile netlik kazandı. Kısıtlamanın olduğu günlerde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler genelgede yer alan saatler aralığında alışverişlerini yapabilecekler. Bu kapsamda; hafta içi marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 3 Mayıs 2021 Pazartesi bakkallar ve marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!