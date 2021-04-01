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Haberler Yaşam Hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatlerinde değişiklik
Giriş Tarihi: 01.04.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:55

Hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve saatleri! 65 yaş üstü ve izni saatlerinde değişiklik

Mart ayının başında normalleşme süreci ile birlikte 65 yaş üstü ve saatleri illerin risk durumuna göre ayrılmıştı. İllere göre ayrılmasının ardından düşük ve orta riskli illerde bu yaş grupları için kısıtlamanın tamamen kaldırıldığı bilinmekle birlikte 20 yaş altı ve saatleri merak konusu olmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerin dışında kalan yüksek ve çok yüksek riskli illerde başka İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri de belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 2021!

Hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatlerinde değişiklik

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan 20 yaş altı ve saatleri sorgulanmaya devam ediyor. Bu yaş grubu için düşük ve orta riskli illerde kaldırılan kısıtlamanın ardından yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama belli bir saat diliminde devam etmektedir. Bu bakımdan; 65 yaş üstü ve saatleri özellikle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yüksek ve çok yüksek riskli illerde araştırılıyor. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri neler? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

Hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatlerinde değişiklik

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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Hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatlerinde değişiklik

Peki, 65 yaş üstü ve saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

Hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatlerinde değişiklik

Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatlerinde değişiklik

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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