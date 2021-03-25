Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri neler? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Mart ayı normalleşme takvimi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası risk gruplarını il il ayırırken 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var gibi sorulara yanıt aranıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda bulunan yaştaki vatandaşlar kısıtlamaların biteceği günü iple çekerken İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu. İşte hafta iç hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili detaylar