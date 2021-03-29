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Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve hangi illerde var? 20 yaş altı ve izni saatleri belli oldu!

65 yaş üstü ve saatleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere; Mart ayının başında iller risk durumuna göre 4 gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olacak şekilde belirlenmişti. Korona risk haritasına göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde 20 yaş altı ve kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli iller için ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklikler yapıldı. genelgesi ile 20 yaş altı ve ve illerin durumu!

Giriş Tarihi: 29.03.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 12:31
Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri belli oldu!

Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve saatleri genelgesi ile belli oldu. Düşük ve orta riskli illerde yasaklar kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş üstü ve belirtilen süre zarfında devam ediyor. Hal böyle olunca; 20 yaş altı ve sorgulanmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

İL İL 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve belli oldu. Genelgeye göre; düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam eden iller listesi…

Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri belli oldu!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri belli oldu!

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri belli oldu!

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri belli oldu!

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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