Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri belli oldu!

Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Düşük ve orta riskli illerde yasaklar kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı belirtilen süre zarfında devam ediyor. Hal böyle olunca; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri sorgulanmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

İL İL 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Genelgeye göre; düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam eden iller listesi…