Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri

Mart ayının başında normalleşme süreci ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri illerin risk durumuna göre ayrılmıştı. İllere göre ayrılmasının ardından düşük ve orta riskli illerde bu yaş grupları için kısıtlamanın tamamen kaldırıldığı bilinmekle birlikte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu olmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerin dışında kalan yüksek ve çok yüksek riskli illerde başka İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri de belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri 2021!