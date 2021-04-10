Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bu yaş grubundaki vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubu taşıyan bu yaş grubu için kısıtlama devam ederken normalleşme süreci ile birlikte ise yasaklar esnetilmişti. Özellikle son dönemdeki vaka sayısındaki artış dikkate alındığında ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Öte yandan bilindiği üzere; İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri ve günleri de belli olmuştu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ile il il 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri ve günleri!