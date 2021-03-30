Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere; Mart ayının başında iller risk durumuna göre 4 gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olacak şekilde belirlenmişti. Korona risk haritasına göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli iller için ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri ve illerin durumu!