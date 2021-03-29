Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Bugün İçişleri Genelgesi ile İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Sosyal hayatta normalleşme devam ederken hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller tek tek açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda iller risk haritasına göre belirlenmiş ve düşük, orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılmış yüksek, çok yüksek riskli olan illerde ise Pazar günü kısıtlamaların uygulamasına devam kararı alınmıştı. Yeni haftanın ilk günü dolasıyla ''Bugün yasak var mı, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde var?'' gibi sorulara yanıt aranıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde farklı risk grupları oluşturulurken sokağa çıkma yasağı olan iller milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte İçişleri Genelgesine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk ile kısıtlama olan ve olmayan iller…