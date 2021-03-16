Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı, yasak olan iller hangileri?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme kararı alındı. Alınan kararlar doğrultusunda iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Yaşadıkları şehirde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorularına yanıt arıyor. İşte Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi ve İstanbul, Ankara, İzmir'de Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı…