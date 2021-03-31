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Hafta içi hafta sonu olan iller listesi açıklandı! 3-4 Nisan Bu hafta sonu yasak var mı ve hangi illerde olacak?

Kabine Toplantısı kararlarının ardından hafta sonu var mı konusuyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Türkiye genelinde çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi yeni tedbir alındığını bildirirken hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak da önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve İstanbul'da cumartesi pazar ile ilgili olarak alınan yeni kararları açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanırken hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi paylaşıldı. Peki, 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan olmayan şehirler

Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 06:00
Bu hafta sonu yasak var mı ve hangi illerde olacak? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! 3-4 Nisan hafta sonu yasağı var mı?

Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaparken aralarında Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersive İstanbul'un da bulunduğu 58 ilin çok yüksek riskli iller sınıfına dahil olduğunu açıkladı. Vaka sayılarının çok fazla arttığına vurgu yapan Erdoğan, çok yüksek riskli illerin sayısının artmasının ardından bir dizi yeni karar alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili yeni tedbirler aldıklarını bildirirken var mı, olacak mı sorusuna da açıklık getirdi. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı ve hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan olmayan iller listesi paylaşıldı. Peki, 3-4 Nisan bu hafta sonu yasağı İstanbul'da, Ankara, İzmir'de var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayan olan şehirler;

Bu hafta sonu yasak var mı ve hangi illerde olacak? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! 3-4 Nisan hafta sonu yasağı var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Bu hafta sonu yasak var mı ve hangi illerde olacak? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! 3-4 Nisan hafta sonu yasağı var mı?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Bu hafta sonu yasak var mı ve hangi illerde olacak? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! 3-4 Nisan hafta sonu yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Bu hafta sonu yasak var mı ve hangi illerde olacak? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! 3-4 Nisan hafta sonu yasağı var mı?

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

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