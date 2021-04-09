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Haberler Yaşam Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Bu hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve hangi illerde?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 07:54

Hafta içi hafta sonu olan iller listesi yayınlandı! Bu hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve hangi illerde?

ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son olarak koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle önlem ve tedbirlerin uygulaması devam ederken bilindiği üzere 58 il çok yüksek riskli olan kırmızı kategoriye geçmişti. Bu sebepten ötürü Cumartesi günleri için kaldırılan kısıtlamalar da geri getirilmişti. Bu kapsamda; hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta? genelgesi ile hafta içi hafta sonu listesi yayınlandı!

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Bu hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve hangi illerde?

Son dönemde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle getirilen kısıtlamalar hakkındaki detaylar bilindiği üzere genelgesinde yayınlanmıştı. Kabine Toplantısı'nda 58 ilin çok yüksek riskli iller grubuna geçmesi ve kırmızı kategoride yer alması Cumartesi yasaklarını da geri getirdi. Hafta sonuna da az bir zaman kala; sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda; hafta içi hafta sonu olan iller listesi yayınlandı. Listeye göre; hafta içi hafta sonu ve iller!

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Bu hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve hangi illerde?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Bu hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve hangi illerde?

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Bu hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve hangi illerde?

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Bu hafta sonu 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve hangi illerde?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

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