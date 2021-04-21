Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbir kararlarından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde milyonların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günün tamamını kapsayacak şekilde kısıtlama uygulanırken bu hafta Cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle ülke çapında "23-24-25 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 3 gün yasak olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile 23 Nisan resmi tatilinin bağlanacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. İşte konuya dair son dakika haberinin detayları…