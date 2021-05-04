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Haberler Yaşam Hafta içi marketler kaça kadar açık? Bugün bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 10:30

Hafta içi ? Bugün bakkallar ve , , , ve kapanıyor?

, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bakanlık tarafından yayınlanan "Market Tedbirleri" konulu genelge kapsamında 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek olup marketlerde sadece temel gıda ve temizlik ürünleri ile birlikte hayvan yemi, mamaları ve kozmetik ürünleri satılabilecek. Bu kapsamda; hafta içi bakkallar ve ve kapanıyor? , , , marketler saat kaça kadar açık? 2021 tam kapanma !

Bugün hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

tarafından 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Bu kapsamda; hafta içi bakkallar ve ve kapanıyor? , , , marketler saat kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı !

Bugün hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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Bugün hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan , , ve gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

Bugün hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Bugün hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

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