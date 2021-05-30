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Giriş Tarihi: 30.05.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 14:26

Hafta içi kalktı mı ve 1 Haziran'da var mı? ne zaman bitecek?

Türkiye, 1 Haziran itibarı ile uygulanmaya başlanacak olan yeni normalleşmeyi bekiyor. Bu noktada, hafta içi kalktı mı sorusu başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor. 31 Mayıs'ta yapılacak olan Kabine Toplantısı ile beraber son durum ele alınacak ve sokağa çıkma yasağı kısıtlaması gibi birçok konu görüşülecek. Edinilen son bilgilere göre, durumuyla ilgili Bilim Kurulu üyeleri görüşlerini iletti. Peki, hafta içi sokağa kalktı mı, 1 Haziran'dan sonra var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, yasaklar hakkında merak edilenler ve normalleşmede son durum

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve 1 Haziran'da var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Yeni normalleşme süreci, 1 Haziran itibarı ile başlıyor. 31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile beraber birçok konu da netlik kazanacak. İşletmelerin yeniden açılması beklenirken hafta içi kısıtlaması ile ilgili de değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bilim Kurulu üyeleri, hafta içi yasak saatleri ile ilgili değişiklik olması gerektiği konusunda uzlaşıyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu üyelerinin hafta içi yasak saatleri ile ilgili önerilerini paylaşacak. Alınacak kararların ardından kalkacak mı konusu netlik kazanacak. Peki, hafta içi sokağa yasağı devam edecek mi yoksa 1 Haziran'da kalkacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman sona erecek?

İşte, detaylar...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve 1 Haziran'da var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

TÜRKİYE'NİN YENİ NORMALLEŞME PLANI

İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: A Haber Muhabiri Ece Altuğ, normalleşme planlarına ilişkin şunları ifade etmişti

"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."

"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve 1 Haziran'da var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI...

Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca, öneriyi Kabine'de anlatacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve 1 Haziran'da var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve 1 Haziran'da var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

MASKESİZ HAYAT MI GELİYOR?

1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle ahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.

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