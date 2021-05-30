Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve 1 Haziran'da var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Yeni normalleşme süreci, 1 Haziran itibarı ile başlıyor. 31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile beraber birçok konu da netlik kazanacak. İşletmelerin yeniden açılması beklenirken hafta içi sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili de değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bilim Kurulu üyeleri, hafta içi yasak saatleri ile ilgili değişiklik olması gerektiği konusunda uzlaşıyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu üyelerinin hafta içi yasak saatleri ile ilgili önerilerini paylaşacak. Alınacak kararların ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı konusu netlik kazanacak. Peki, hafta içi sokağa yasağı devam edecek mi yoksa 1 Haziran'da kalkacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman sona erecek?

İşte, detaylar...