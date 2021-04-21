Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! 23-24-25 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 3 gün yasak olacak mı?

Ramazan ayında kısmi kapanma sürecine başlandığı bilgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyurulurken öte yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bugünden araştırmalar hız kazandı. Cuma günün 23 Nisan resmi tatili olması nedeniyle bugünün de hafta sonu yasağıyla birleştirilmesi konusu milyonların gündemindeki yerini aldı. "23-24-25 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 3 gün yasak olacak mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 23-24-25 Nisan 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları…

ÜÇ GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta içerisinde yer alan günlerde sokağa çıkma yasağı (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında uygulanırken bilindiği üzere hafta sonu kısıtlaması normal şartlarda Cuma akşamı 19.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar devam ediyordu. Ancak bu hafta Cuma günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle bugünün de kısıtlamaya dahil edileceği iddiaları gündeme geldi.