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Haberler Yaşam Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021
Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 15:00

Hafta içi saatleri değişti: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021

Hafta sonu ve hafta içi saatleri, en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Son Kabine Toplantısı'nda, hafta içi yasak saatleri ile ilgili değişiklik yapıldığı belirtilmişti. Buna göre, hafta içi 21.00'de başlayan , daha ileri bir saat dilimine atıldı. Cumartesi - Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir dizi yeni karar da alındı. Öte yandan, yasaklar tamamen kalkacak mı sorusu için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman kalkacak? İşte, 2021 hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri son durum

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021

Son dakika haberi... saatleri, vatandaşların en çok araştırdığı haber başlıkları arasında bulunuyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılmış; ancak hafta içi / hafta sonu yasak saatleri ile ilgili bir dizi yeni karar alınmıştı. Böylece, 21.00'de başlayan hafta içi daha ileri bir zaman dilimine alındı. Bu noktada, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusu sık sık araştırılıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri duyuruldu. Öte yandan, sorusu için gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor? İşte, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021

YASAKLAR TAMAMEN KALKIYOR MU?

Bu hafta Kabine Toplantısı, 10 Haziran 2021 Perşembe günü yapılacak.

Kabine'nin gündem maddeleri arasında mevcut kısıtlamaların gevşetilmesi de bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu yasağı tamamen kalkması durumunda detayları sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri 2021

1.5- Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

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