Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişikliğe gidildiğini bildirdi. Bilindiği üzere artan vakalara karşı risk haritası baz alınarak kısıtlamalar uygulanıyordu. Gelen yeni kararlarla beraber "Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelge ile kamuoyunun bilgisine sunulacak. İşte Ramazan yasakları ve genelgeye ilişkin tüm detaylar…