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Giriş Tarihi: 02.06.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 18:35

Hafta içi ve bu hafta sonu : 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor?

, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanırken, hafta içi ve hafta sonu yasaklar hakkında bilgiler de kamuoyu ile paylaşıldı.Kademeli normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi ve kabine toplantısı kararları ile açık olacak işletmeler, kısıtlama süreleri ve yasak günleri de belli oldu. Kısıtlama saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. Aşağıda, genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve merak edilen bilgiler yer alıyor.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Kabine toplantısı kararları ve yapılan açıklamalarına göre ve günleri güncellendi. Haziran ayı boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile paylaşıldı. Peki, yayımlanan genelge ve kabine toplantısı kararlarına göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl şekillendi? İşte, yeni normalleşme döneminde hafta sonu hangi günler sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında merak edilenler ve yasak saatleri...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor?

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Bu sınırlama hafta sonu 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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