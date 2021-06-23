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Giriş Tarihi: 23.06.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 23:13

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci için 1 Temmuz'u işaret etti ve kalkacak olan yasakları açıkladı. Bu doğrultuda, sokağa çıkma yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı konusuna da netlik kazandırdı. Peki, sokağa çıkma yasağı tamamen bitti mi? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son durum

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı?

Türkiye, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşme sürecine merhaba diyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da bitecek olan yasakları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarında en çok öne çıkan detay ise hafta sonu ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı oldu. Bilindiği üzere, uzun bir süredir hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu pazar günü olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI VE HAFTA SONU BU PAZAR YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek?

İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı?
  • 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
  • Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
  • Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı?
  • 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
  • Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
  • Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bu hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NEDİR?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

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