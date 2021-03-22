Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İl il sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

Yeni haftanın ilk gününde sokağa çıkma yasağı saatleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi illerindeki yasak saatlerini öğrenmek için bu yönde sorgulamalar yaparken bilindiği üzere; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin sokağa çıkma yasağı saatleri belli olmuştu. İşte hafta içi hafta sonu il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

İL İL HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak olup yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde devam edecektir. Bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.