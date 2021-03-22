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Hafta içi ve hafta sonu hangi illerde var? İl il 2021

1 Mart tarihinde kademeli normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte iller risk durumuna göre 4 gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak belirlenmişti. Corona vaka sayısındaki duruma göre kırmızı, sarı, turuncu ve mavi renklerde nitelendirilen illerin son durumun ardından vatandaşlar kendi illerindeki saatlerini merak ediyorlar. Bilindiği üzere; düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü yasak uygulaması devam etmektedir. İşte il il hafta içi ve olan ve olmayan iller listesi!

Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:19
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İl il sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

Yeni haftanın ilk gününde saatleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi illerindeki yasak saatlerini öğrenmek için bu yönde sorgulamalar yaparken bilindiği üzere; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin belli olmuştu. İşte hafta içi hafta sonu il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

İL İL HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Düşük ve orta riskli illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak olup yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde devam edecektir. Bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İl il sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İl il sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İl il sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İl il sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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