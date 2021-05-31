Yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Kabine Toplantısı öncesinde en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilecek. Normalleşme kararları ise bugünkü Kabine Toplantısı ile belli olacak. Kabine'nin gündem maddeleri arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da bulunuyor.

YASAKLAR KALKTI MI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bilindiği gibi, kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişmişti. Hafta içi 21.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da yer alıyor. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu yasak ile ilgili çeşitli formüller öne çıkıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İşte, yasaklar ne zaman bitecek konusuyla ilgili gelişmeler