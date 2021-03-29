Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, ?

Hafta içi ve hafta sonu var mı, hangi illerde var, İzmir, Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı soruları bu akşam gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı öncesi gündemdeki yerini koruyor. Ülkemizde 1 Mart tarihinde normalleşme süreci başladı. Normalleşme sürecinde iller vaka sayılarına göre dört farklı gruba ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek, çok yüksek riskli olan illerde ise Pazar günü kısıtlamaların uygulamasına devam kararı alınmıştı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ise yasaklar ve kısıtlamalara ilişkin kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, hangi illerde var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il

Giriş Tarihi: 29.03.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 13:35
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

olan iller listesi yayınlandı: Mart ayı ile birlikte ülkemizde kademeli normalleşme başladı. Bu normalleşme kapsamında, iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere gruplara ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı uygulaması kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu noktada soruları vatandaşların gündeminde yer alırken, gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, hangi illerde var? İşte listesi…

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

YENİ KABİNE KARARLARI İLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEĞİŞEBİLİR!

İki haftada bir düzenli olarak toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler, konusundaki durum, risk haritası ve renk tabloları oluşturacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

SON DAKİKA