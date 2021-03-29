Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: İzmir, Ankara ve İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var, İzmir, Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı soruları bu akşam gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı öncesi gündemdeki yerini koruyor. Ülkemizde 1 Mart tarihinde normalleşme süreci başladı. Normalleşme sürecinde iller vaka sayılarına göre dört farklı gruba ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek, çok yüksek riskli olan illerde ise Pazar günü kısıtlamaların uygulamasına devam kararı alınmıştı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ise yasaklar ve kısıtlamalara ilişkin kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan iller…