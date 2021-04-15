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Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 10:43

Hafta içi ve hafta sonu olan iller belli oldu! , saat kaçta başlıyor?

Hafta içi ve hafta sonu saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor soruları vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan Ramazan ayında uygulanacak olan yasakları duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağı saatlerinin de yer aldığı kısıtlamalarla ilgili genelgeyi kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, , saat kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte yayımlanan genelge ile beraber yeni sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?

Hafta içi ve hafta sonu hangi illerde var, , saat kaçta başlıyor soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili alınan kararlar genelgesi ile beraber detaylı bir şekilde vatandaşların bilgisine sunulmuştu. Geçtiğimiz aylarda 21.00'dan itibaren başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 19.00'a alındı. Hal böyleyken genelgede yer alan diğer tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Buna göre, Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte detaylar;

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

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