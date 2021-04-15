Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor soruları vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan Ramazan ayında uygulanacak olan yasakları duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatlerinin de yer aldığı kısıtlamalarla ilgili genelgeyi kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte yayımlanan genelge ile beraber yeni sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…