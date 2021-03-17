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Hafta içi ve hafta sonu olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

olan iller listesi ve saatleri vatandaşların gündemindeki yerini korurken, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, soruları da yanıt buldu. 1 Mart tarihi itibariyle Türkiye'de kademeli normalleşme süreci başladı. Alınan kararlar doğrultusunda iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ise kısıtlamalarda değişikliğe gidilmedi ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki kısıtlamaların bir süre daha yakından izleneceği belirtildi. Bu noktada, bulundukları illerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, , hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Giriş Tarihi: 17.03.2021 19:11 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 19:14
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu var mı, hangi illerde var soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihi ile birlikte kademeli normalleşme süreci başladı ve illerdeki pek çok kısıtlama hafifletildi. İller vaka sayılarına göre gruplara ve renklere ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, ? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

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Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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