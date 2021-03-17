Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi ve saatleri vatandaşların gündemindeki yerini korurken, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var soruları da yanıt buldu. 1 Mart tarihi itibariyle Türkiye'de kademeli normalleşme süreci başladı. Alınan kararlar doğrultusunda iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ise kısıtlamalarda değişikliğe gidilmedi ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki kısıtlamaların bir süre daha yakından izleneceği belirtildi. Bu noktada, bulundukları illerde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller listesi