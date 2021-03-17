Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihi ile birlikte kademeli normalleşme süreci başladı ve illerdeki pek çok kısıtlama hafifletildi. İller vaka sayılarına göre gruplara ve renklere ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.