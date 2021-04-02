Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçmiş ve sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan açıklamasında, son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte alınan yeni önlemleri duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı hangi günleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin genelge ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak sorusunun yanıtı ve hafta içi hafta sonu yasak olan ve olmayan iller listesi!