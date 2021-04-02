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Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?
Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:52

Hafta içi ve hafta sonu olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Bu hafta sonu var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçmiş ve sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan açıklamasında, son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte alınan yeni önlemleri duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte, belli oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı hangi günleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin genelge ise tarafından yayınlandı. İşte 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak sorusunun yanıtı ve hafta içi hafta sonu yasak olan ve olmayan iller listesi!

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu olan iller listesi merak konusu oldu. Başkan Erdoğan toplantının ardından pek çok kısıtlama ile ilgili açıklamada bulunurken, çok yüksek riskli illerin sayısının ise 58'e çıktığını belirtti. Salgınla mücadele kapsamında Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının geri geldiği duyuruldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı hangi günleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi de paylaşıldı. Genelgeye göre; 3-4 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?

İşte hafta içi ve hafta sonu yasak olan il il tam liste!

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi duyuruldu: İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

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