Sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanırken, hafta içi ve hafta sonu yasaklar hakkında bilgiler de kamuoyu ile paylaşıldı.Kademeli normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi ve kabine toplantısı kararları ile açık olacak işletmeler, kısıtlama süreleri ve yasak günleri de belli oldu. Kısıtlama saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. Aşağıda, genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve merak edilen bilgiler yer alıyor.