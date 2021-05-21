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Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 22-23 Mayıs hafta sonu yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 11:02

Hafta içi ve hafta sonu saatleri: 22-23 Mayıs ? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

saatleri, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, 17 Mayıs itibarı ile kademeli normalleşmeye geçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bilgi verildi. Bilindiği gibi, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişirken hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında da önemli değişiklikler yapıldı. Öte yandan, bakanlığın genelgesi ile 22-23 Mayıs sorusu da netlik kazandı. Peki, 22-23 Mayıs bu hafta sonu (Cumartesi - Pazar) sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 22-23 Mayıs hafta sonu yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

Son dakika haberi... Hafta sonu yaklaşırken 22-23 Mayıs yarın var mı konusu da öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bilgi verilmişti. Buna göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında güncellendi. Buna ek olarak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili de önemli kararlar alındı. Peki, 22-23 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, hafta içi ve

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 22-23 Mayıs hafta sonu yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

BU HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, 22-23 Mayıs'ta hafta sonu olacak mı konusuna netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak detaylı bilgiler paylaşıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor?

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 22-23 Mayıs hafta sonu yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 22-23 Mayıs hafta sonu yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 22-23 Mayıs hafta sonu yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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