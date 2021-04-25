Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 25 Nisan Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli olmuştu. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilmiş ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yılda 23 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 3 günü kapsayacak şekilde düzenlendi. Pazar gününe gelmemiz itibariyle sokağa çıkma yasağının saat kaçta sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Nisan Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…