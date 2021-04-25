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Giriş Tarihi: 25.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 10:33

Hafta içi ve belli oldu: 25 Nisan Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Hafta içi ve milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. tarafından yayınlanan genelge ile birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli olmuştu. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilmiş ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yılda 23 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 3 günü kapsayacak şekilde düzenlendi. Pazar gününe gelmemiz itibariyle sokağa çıkma yasağının saat kaçta sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Nisan Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: 25 Nisan Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış Ramazan ayı ile birlikte kısıtlamaları tekrardan arttırdı. Pazar günü sabah saatleri itibariyle hafta sonu yasak saatleri ile yasak olan iller listesi sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere artan vakalara karşı risk haritası baz alınarak hafta sonu ve hafta içi yasak saatlerinde değişikliğe gidilmişti. tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, ne zaman ve saat kaçta bitiyor hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri gibi soruların yanıtları belli oldu. Peki, 25 Nisan Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte hafta içi ve

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: 25 Nisan Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: 25 Nisan Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: 25 Nisan Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: 25 Nisan Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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