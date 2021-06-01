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Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Haziran Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?
Giriş Tarihi: 01.06.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 11:01

Hafta içi ve hafta sonu saatleri değişti: ile 1 Haziran Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar kapsamında saatleri ve günleri değişti. Kademeli normalleşmenin ikinci aşaması Haziran ayı boyunca geçerli olacak. kapsamında tüm merak edilen bilgiler detayları ile birlikte açıklandı. Kabine'de yasaklar, kafe ve restoranlar, üniversitelerde eğitim gibi pek çok konu açıklanırken sonrasında ise MEB tarafından da yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bu kapsamda; Hafta içi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile son dakika bilgiler.

Genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ile saatleri netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrası gelen açıklamalar doğrultusunda kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda; milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylarını öğrenmek isterken öte yandan "Hafta içi saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte genelge ile son dakika bilgiler.

Genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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Genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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