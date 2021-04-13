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Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi Kabine'nin gündeminde!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:35

Hafta içi ve hafta sonu değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi Kabine'nin gündeminde!

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, artan vaka sayısının akabinde Cumartesi günleri için kaldırılan kısıtlama geri döndü. Buna karşın, vaka sayısındaki artış kontrol altına alınamadı. Bugün gerçekleşecek olan 'nın gündem maddeleri arasında hafta içi ve hafta sonu de bulunuyor. Vaka sayısını kontrol altına alabilmek için hafta içi ve saatleri hakkında değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? İşte, 81 ilde hafta sonu ve saatleri

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi Kabine'nin gündeminde!

değişecek mi sorusunun yanıtı, Kabine öncesinde gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, artan vaka sayısının akabinde Cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Vaka sayısının 50 bin civarında bulunması, Kabine'nin gündeminde bulunuyor. Bu noktada, hafta içi ve saatleri için değişiklik yapılması konuşuluyor. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, değişecek mi? İşte, hafta sonu ve saatleri

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi Kabine'nin gündeminde!

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Kabineye önerilerimizi sunacağız. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.

BİLİM KURULU TAM KAPANMAYLA İLGİLİ BİR ÖNERİSİ OLDU MU?

Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ben de yarın Kabine de bunları dile getirmiş olacağım. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi Kabine'nin gündeminde!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi Kabine'nin gündeminde!

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi Kabine'nin gündeminde!

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl).

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