Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişmesi Kabine'nin gündeminde yer alıyor!

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Kabineye önerilerimizi sunacağız. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.

BİLİM KURULU TAM KAPANMAYLA İLGİLİ BİR ÖNERİSİ OLDU MU?



Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ben de yarın Kabine de bunları dile getirmiş olacağım. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur.