Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Koronavirüs vaka sayısı ve hasta sayısına göre şekillenen kısıtlamalar Türkiye'de aşılama oranının artması ile birlikte biraz daha gevşetildi. Böylece, akşam 21.00'de başlayan hafta içi kısıtlaması daha ileriye alındı. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Bakanlık genelgesi ile kısıtlama detayları…