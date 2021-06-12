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Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 12.06.2021 07:05 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 07:05

Hafta içi ve hafta sonu saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu saatleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında, saatlerinde değişiklik yaşanıyor. vaka sayısı ve hasta sayısına göre şekillenen kısıtlamalar Türkiye'de aşılama oranının artması ile birlikte biraz daha gevşetildi. Böylece, akşam 21.00'de başlayan hafta içi kısıtlaması daha ileriye alındı. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Bakanlık genelgesi ile kısıtlama detayları…

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu saatleri neler, Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Düşen vaka sayısına paralel olarak yasakların biteceği gün merakla bekleniyor. Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişikliğe gidilmişti. Böylece, akşam 21.00'de başlayan hafta içi kısıtlaması daha ileriye alındı. Hafta içi belli saatlerde hafta sonu ise bir günü kapsayan sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte haberinin ayrıntıları…

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ – YASAKLAR NE ZAMAN SONRA ERECEK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 22.00-05.00, hafta sonu pazar 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Hafta içi yasağı saatleri Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 22:00 sabah 05:00 saatleri arasında uygulanıyor.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

YASAKLAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgesi kapsamında yasakların ikinci bir emre kadar uygulanmaya devam edeceği bilgisi yer almasına rağmen ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu akşam saat 22:00'dan itibaren Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Cumartesi Pazar Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde kısıtlaması uygulanacaktır.

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