Geçtiğimiz hafta 23 Nisan resmi tatili nedeniyle üç gün boyunca kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı yeni haftada da milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Günlük vaka sayılarında halen yeterli düşüş sağlanamamışken kritik süreçte uygulanan kısıtlamaların daha sıkılaştırılması beklentiler arasında yerini alırken bugün de "Hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı sonrası Ramazan ayında kısmi kapanma süreci başlamış ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri alınan kararla beraber 19.00'a alınmıştı. İşte kısıtlama saatleri ve son dakika gelişmelerinin detayları…