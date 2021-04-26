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Haberler Yaşam Hafta içi - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 07:36

Hafta içi - Hafta sonu saatleri değişti! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı!

Geçtiğimiz hafta 23 Nisan resmi tatili nedeniyle üç gün boyunca kesintisiz uygulanan yeni haftada da milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Günlük vaka sayılarında halen yeterli düşüş sağlanamamışken kritik süreçte uygulanan kısıtlamaların daha sıkılaştırılması beklentiler arasında yerini alırken bugün de "Hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı sonrası Ramazan ayında kısmi kapanma süreci başlamış ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri alınan kararla beraber 19.00'a alınmıştı. İşte kısıtlama saatleri ve gelişmelerinin detayları…

Hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı!

Üç günlük kısıtlama sürecini geride bırakırken şimdi ise gözler hafta sonu ve hafta içi sürecinde atılacak yeni adımlara çevrildi. Önümüzdeki kabinede konuyla ilgili olarak yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelirken öte yandan sabah saatlerinden itibaren "Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, hafta sonu yasak var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Alınan son kararda bilindiği üzere kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmiş ve sokağa çıkma yasağı saatleri 21.00'dan 19.00'a alınmıştı. Şimdi ise gözler yeni kararlar için kabineye çevrildi.

Hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

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Hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı!

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Hafta sonu ve hafta için sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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