Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. İllerin risk durumuna göre ayrılmasının ardından son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna dahil olmuştu. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller yer alırken öte yandan son dönemde görülen vaka sayısındaki artış ise daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 4 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde olacak? İşte kısıtlamanın detayları…