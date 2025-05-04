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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 08:02

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son gününde de yakından takip ediliyor. Hafta sonu boyunca gram altın başta olmak üzere altın kurunda sakinlik hakimdi. Altın alışı ve satışı yapmak isteyen yatırımcılar canlı kur fiyatlarına odaklanırken, gram altın güne 4.017,30 TL alış fiyatıyla başladı. Peki, 4 Mayıs 2025 altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı kur!

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Hafta başından itibaren dalgalı ilerleyen kur, hafta sonunda sabitlendi. Sarı metal haftanın son gününde güne normal seyrinde başladı. Gram altın günün ilk saatlerinde 4.017 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın ise 6.648 TL'den işlem gördü. İşte, hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.017,30

SATIŞ(TL) 4.018,80

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.648,00

SATIŞ(TL) 6.701,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.078,00

SATIŞ(TL) 27.487,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.240,09

SATIŞ(USD) 3.240,57

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