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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
08:02
CANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2025: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son gününde de yakından takip ediliyor. Hafta sonu boyunca gram altın başta olmak üzere altın kurunda sakinlik hakimdi. Altın alışı ve satışı yapmak isteyen yatırımcılar canlı kur fiyatlarına odaklanırken, gram altın güne 4.017,30 TL alış fiyatıyla başladı. Peki, 4 Mayıs 2025 altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı kur!