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Haberler Yaşam Hafta sonu hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021!
Giriş Tarihi: 31.03.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:09

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Koronavirüs salgını sebebiyle yeniden düzenlendi. tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. Covid-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme sonrasında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan genelgeye göre çok yüksek, yüksek, orta risk ve düşük risk grubunda yer alan illerde hafta içi hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değiştiği için merak ediliyor. İşte 2021 Market çalışma (mesai) saatleri

Hafta sonu hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021!

Sosyal hayatta normalleşme süreci devam ederken merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı'nda illerin risk haritası yeniden düzenlenmiş böylelikle , BİM, , gibi çoğu marketin çalışma saatinde değişiklik meydana gelmişti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Market çalışma saatleri hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devam etmesiyle her gün gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Hafta sonu hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü BİM düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

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Hafta sonu hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021!

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

Hafta sonu hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021!

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor Pazar günü Migros düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

Hafta sonu hafta içi bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021!

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü A101 düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

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