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Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:44

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Yurt genelinde 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri aralığında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde binlerce kişinin gündemine geliyor. Geçen hafta başlayan tam kapanma süresince unlu mamül satışı yapan işletmeler ve çalışanlar , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. genelgesine göre manav, bakkal, kasap, market gibi işletmeler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli saat aralığında hizmet veriyor. Bu kapsamda fırınlar açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor? İşte tam kapanma sokağa çıkma yasağında fırınların açılış ve kapanış saatleri

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

her gün olduğu gibi haftanın üçüncü gününde de gündeme taşınıyor. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinde ekmek, pide kuyruğu çekmemek için fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Tam kapanma boyunca açık olan işletme ve kurumlar arasında unlu mamül satışı yapan yerlerde bulunuyor. Ülkemizde alınan koronavirüs önlemleri devam ederken, , saat kaça kadar açık sorusunun yanıtına yönelik genelge yayınladı. İşte, hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Mübarek ramazan ayı tam kapanma sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. 17 Mayıs sabah 05.00'a kadar devam edecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletme ve iş yerleri tarafından yayımlana genelge ile duyurulurken fırın çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

FIRINLAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN İŞLETMELER

Vatandaşlar tam kapanma sürecinde temel ihtiyaçlarını karşılamak isterken, market ve benzeri işletmelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Sokağa çıkma yasapı sürecinde bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler. Vatandaşlar bu işletmelerden belirlenen saatlerde ve ikamet noktalarına en yakın olanına giderek alışveriş yapabilecekler. Ayrıca bu işletmeler ev ve iş yerlerine servis yapabilecekler.

Diğer yandan restoran, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler ise sadece paket servis hizmeti verebilecekler. Ramazan sürecinde paket servisler 24 saat çalışabilecek ancak, ramazan sonrasında bu süre gece 01.00'e kadar olacak.

Ayrıca vatandaşlar bu ihtiyaçlarını karşılamaya araçlarıyla gidemeyecek.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişiler ise 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlarını VEFA Sosyal Destek Grupları karşılayacak.

Fırınlar ve ekmek satış noktaları da tam kapanma sürecinde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar yine ikametlerine en yakın noktadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Fırınlar ise sadece bakkal ve marketlere ekmek satışı yapabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
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