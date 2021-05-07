Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Tam kapanmada fırınlar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Yurt genelinde fırın çalışma saatleri 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri aralığında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde binlerce kişinin gündemine geliyor. Geçen hafta başlayan tam kapanma süresince unlu mamül satışı yapan işletmeler ve çalışanlar fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre manav, bakkal, kasap, market gibi işletmeler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli saat aralığında hizmet veriyor. Bu kapsamda fırınlar açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor? İşte tam kapanma sokağa çıkma yasağında fırınların açılış ve kapanış saatleri