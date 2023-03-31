Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Geçtiğimiz Salı gününden sonra yurt genelince ciddi boyutta sıcaklık düşüşleri yaşanmış birçok ilde ise kar yağışı görülmüştü. Bu kapsamda ise "1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji günlük raporunda bazı illere yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar açıklaması yaptı. Peki, 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu beklentileri ve detaylar.