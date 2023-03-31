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Haberler Yaşam Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:14

Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Geçtiğimiz Salı gününden sonra yurt genelince ciddi boyutta sıcaklık düşüşleri yaşanmış birçok ilde ise kar yağışı görülmüştü. Bu kapsamda ise "1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji günlük raporunda bazı illere yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar açıklaması yaptı. Peki, 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte hava durumu beklentileri ve detaylar.

Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul’a kar yağacak mı?

Hafta sonu hava durumu tahminleri merak ediliyor. Yapılan açıklamada; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. "1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte hava durumu raporunda yer alan o detaylar.

Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul’a kar yağacak mı?

HAFTA SONU HAVA DURUMU:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul’a kar yağacak mı?

YOĞUN KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul’a kar yağacak mı?

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu Hava Durumu: 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul’a kar yağacak mı?

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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