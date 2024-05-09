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Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:06
Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu...