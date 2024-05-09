Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Mayıs tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.