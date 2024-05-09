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Haberler Yaşam Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:06

Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu...

Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Mayıs tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı,

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Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Hafta sonu için hava durumu uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı yayınladı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Rüzgarın; batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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