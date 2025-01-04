Haberler
Yaşam
Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
10:13
Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...
ŞOK market haftanın fırsatları ve hafta sonu fırsatlarıyla yayında. Giyimden küçük ev aletlerine, ev tekstilinden oyuncaklara pek çok kategoride ürün Şok indirim kataloğunda yerini aldı. Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan, pijama takımı gibi birçok ürün satışta. İşte, Şok aktüel 4-7 Ocak indirimleri...