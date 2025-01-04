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Haberler Yaşam Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:13

Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...

ŞOK market haftanın fırsatları ve hafta sonu fırsatlarıyla yayında. Giyimden küçük ev aletlerine, ev tekstilinden oyuncaklara pek çok kategoride ürün Şok indirim kataloğunda yerini aldı. Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan, pijama takımı gibi birçok ürün satışta. İşte, Şok aktüel 4-7 Ocak indirimleri...

Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...

İndirim broşürlerinde takip edilen market fırsatları kaçmaz fiyatlarla alıcılarını bekliyor. 4-7 Ocak tarihli Şok aktüel ürünler kataloğu yayında. Pek çok ihtiyacı karşılayan fırsat ürünleri katalogda. İşte, Şok indirimleri...

Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...

ŞOK AKTÜEL KATALOG

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL

Tek Kişilik 229 TL

Yorgan - Çift 399 TL - Tek 349 TL

Kadın Pijama takımı 399 TL

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Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...

Doğrayıcı 899 TL

Çay Makinesi 1399 TL

Filte Kahve Makinesi 1499 TL

Döküm Tencere 999 TL

Köpürtücü 119 TL

Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...

İşte, diğer fırsatlar:

Hafta sonu indirim kataloğu! Şok aktüel ürünler 4-7 Ocak: Çay makinesi, döküm tencere, yağlık, yorgan...
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