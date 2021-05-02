Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Bakkallar ve BİM, A101, ŞOK zincir marketler açık mı?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağının ilk hafta sonunun gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri merak edildi. Vatandaşlar evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ikametlerine en yakın bakkal ve marketlere gidebilecekler. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi ile marketler kaça kadar açık, marketler saat kaçta açılıyor, marketler saat kaçta kapanıyor gibi pek çok önemli sorunun yanıtı da verilmiş oldu. Genelgede araç kullanmama şartının da altı çizildi. Buna göre; bugün bakkal ve marketler açık mı kapalı mı? 2 Mayıs 2021 Pazar market çalışma saatleri!