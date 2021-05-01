Hafta sonu market çalışma saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri gibi tüm detaylar bakanlığın yayımladığı tam kapanma genelgesiyle duyurulmuş "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" gibi birçok sorunun yanıtı verilmişti. Belirlenen saat aralıklarında hizmet verebilecek olan işletmelerin çalışma saatleri bu anlamda gündeme taşındı. Peki, genelgeye göre; 1 Mayıs bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak/kapanacak ve kaça kadar açık olacak? İşte market çalışma saatleriyle tüm detaylar…