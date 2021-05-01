Market çalışma saatleri 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk hafta sonunda milyonların gündemine taşındı. Bu kapsamda akşam saatlerine doğru vatandaşlar "1 Mayıs Cumartesi Bugün marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Kısıtlama sürecinde belirli zaman dilimlerinde hizmet verecek olan bakkal, manav, kasap tarzındaki işletmelerle ilgili araştırmalar hız kazanırken İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm bu soruların yanıtını verilmişti. Peki, 1 Mayıs bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte tüm bu sorulara ilişkin tam kapanma genelgesinde yer alan detaylar ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!