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Haberler Yaşam Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 09:17

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Son dakika haberi... Nisan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Ancak bölgelere göre yer yer bahar yağmurları da görülmeye devam ediyor. Özellikle hafta sonunun gelmesiyle birlikte ise vatandaşlar, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu ile ilgili kritik verileri açıkladı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte kritik hava durumu raporu...

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Türkiye genelinde hafta sonunda sıcaklıklar artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?


Güneşin yüzünü göstereceği cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?


Doğu Anadolu`nun kuzeyi ile İç Anadolu`nun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus hadisesi görülecek.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?


Pazar günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu`nun batısında bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

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