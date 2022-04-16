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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:14
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
09:17
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Son dakika haberi... Nisan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Ancak bölgelere göre yer yer bahar yağmurları da görülmeye devam ediyor. Özellikle hafta sonunun gelmesiyle birlikte ise vatandaşlar, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu ile ilgili kritik verileri açıkladı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte kritik hava durumu raporu...