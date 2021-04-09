Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi: 10-11 Nisan bu hafta sonu yasağı olan iller listesi belli oldu! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?

Hafta içi ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, Türkiye'de uzun bir süredir uygulanıyor. Ülke genelinde çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e çıktı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılırken cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının geri getirildiği belirtildi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı ise belirli saatlerde uygulanmaya devam ediyor. 10-11 Nisan Cumartesi - Pazar günü yaklaşırken hafta sonu yasak var mı ve hangi şehirlerde sorularının yanıtları merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlanırken hafta sonu yasağı var mı, hangi illerde olacak, saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor konusu yanıt buldu. İşte 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri