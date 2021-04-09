Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! 10-11 Nisan bu hafta sonu yasağı olan iller açıklandı... Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?

10-11 Nisan hafta sonu yaklaşırken sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi, illerin renk kodu değişti ve çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e ulaştı. Bunun ardından cumartesi günleri için kaldırılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde yaşayanlar, bu hafta sonu yasak var mı sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu yasağı genelgesi yayınlanırken hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de paylaşıldı. Peki, hafta sonu yasak var mı, hangi illerde olacak? İşte, 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve açık olacak yerler