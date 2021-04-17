Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta bitecek? 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri!

Gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı ile birlikte Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanmaya başlandı. Artan vaka sayıları nedeniyle de kısıtlama saatleri erkene çekildi. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasağın olduğu iller hakkında sorgulamalar yapmaya başladılar. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte gündemin en önemli konusu kısıtlamalar olmaktadır. Buna göre; bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri!