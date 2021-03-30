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Hafta sonu olan iller değişti: genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Hafta sonu ile ilgili kabine toplantısı sonrası son dakika kararları açıklandı. başkanlığında toplanan cumhurbaşkanlığı kabinesi, sokağa çıkma yasağı, restoranlar, kafeler ve diğer tedbirleri ile ilgili yeni kararlar aldı. Düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri barındıran koronavirüs risk haritası güncellendi. Son kararlara göre, hangi illerde olacak ve bu hafta Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, başta , Ankara, ve gibi büyükşehirler başta olmak üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili genelgesine göre detaylar…

Giriş Tarihi: 30.03.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 06:49
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller değişti: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Hafta sonu olan iller güncellendi. ve hasta sayısındaki artışın ardından kabine toplantısı kararları açıklandı. Her iki haftada bir güncelleneceği ve yasakların buna değişeceği Koronavirüs Bilim Kurulu ve tarafından paylaşılan açıklanan koronavirüs risk haritası paylaşıldı. Açıklanan son koronavirüs risk haritası verileri ve kabine toplantısı kararlarına göre hangi illerde var ve Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde uygulanacak. İşte, genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları…

*Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek.
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek.

Buna göre;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller değişti: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

ADANA: Turuncu

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller değişti: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

ADIYAMAN: Kırmızı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller değişti: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

AFYONKARAHİSAR:Turuncu

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller değişti: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

AĞRI: Turuncu

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